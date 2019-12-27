شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية بالتنسبق مع الجهات المعنية من الحملات اليومية والتى تشمل حملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات وكذلك حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وإزالة الباعة الجائلين والسويقات العشوائية من الشوارع التى تعوق حركة المواطنين.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع قوات أمن الشرقية وحى أول وحى ثان الزقازيق بشن حملة مكبره لرفع الإشغـالات وإزالة الباعة الجائلين والكافيهات غير المرخصة بمناطق المنتزة، حلقة السمك وشارع الجيش والكوبرى الجديد لاعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة وتوسعة الطريق تسهيلا لحركه المرور.

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فيما شهدت مدينة الزقازيق والوحدات المحلية التابعة لها حملات نظافة شملت عدة مناطق بالمدينة وهى طريق الزراعة، طريق موقف المنصورة، وشارع صلاح سالم– الغشام، وتم رفع السفوحة من على جانبى الطريق ورفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى المدفن الصحى بالخطارة.

بينما قامت الوحدة المحلية ببردين بأعمال النظافة بالطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس وتم رفع السفوحة من على جانبى الطريق وشفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين، وتم إستكمال نظافة المصارف التابعة لقرى دائرة الوحدة برفع المخلفات كما قام مسؤولو قسم الأنارة بالوحدة المحلية بأم الزين (قرية دويدة) بمركز الزقازيق بإجراء اعمال الصيانة اللازمة للاعمدة الكهربائية حفاظا على أرواح المواطنين.

وبالوحدة المحلية بالزنكلون تم رفع القمامة من أمام مدرسة عبدالله النديم - مساكن الزنكلون - ملعب مركز الشباب - شونة بنك القرية - ثم الطريق العام الزنكلون الزقازيق - ثم مدخل قرية أبو حاكم، وكذلك رجب أيوب والمحول، كما تم القيام بأعمال النظافة اليومية بطريق ميت غمر وشارع السلام وأمام الوحدة المحلية بشيبة وامام استاد الجامعة ومستشفى صيدناوى.

من جانبه، شدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينه الزقازيق ورئيسي حي أول وثان بسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين لنيل رضاهم وبناء جسر من الثقة بين المواطن والمسؤول مع ضرورة الإنتهاء من إعداد التصور المقترح لتطوير وتجميل منطقة أبو عميرة، لخلق محاور مرورية جدية تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتخفف من حدة الزحام بتلك المنطقة وفتح الطريق أمام السيارات وتيسير حركة المواطنين ولإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.