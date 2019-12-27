شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد والديه.. تشييع جثمان طالب توفي صعقًا بعمود إنارة في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مدينة بني عبيد بالدقهلية، الجمعة، جثمان الطالب أحمد عرابي أحمد العزاز، 20 سنة، والذي توفي، مساء الخميس، صعقا بعد لمسه أحد أعمدة الإنارة بالشارع في منطقة ميزانية ميت فارس.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي عقب الإعلان عن وفاة الطالب، والذي كان عائدا من كليته، وهو وحيد والديه. وشارك في الجنازة عدد من زملائه بكلية الهندسة، وردد المشيعون هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

وطالب الأهالي بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي تسبب في مصرع الطالب بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين رغم تكرار تلك الحوادث.

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وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بنى عبيد بمصرع الطالب أحمد عرابي احمد عزازي، 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، إثر قيامه بلمس أحد أعمدة الإنارة العامة بالشارع بسبب وجود ماس كهربائي بالعمود وهطول الأمطار.

وقال شهود عيان إن «الطالب كان عائدا من دراسته وأثناء عبوره الطريق استند بيده على أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في مصرعه صعقا بالكهرباء وفشلت محاولات إنقاذه».

تشييع جثمان الطالب ضحية صعق عمود الإنارة بالدقهلية

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى بنى عبيد تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

فيما أعلن النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبنى عبيد، عن تقديمه طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الكهرباء بسبب صعق الطالب نتيجة وجود ماس كهربائى بأعمدة الإنارة بالشارع مما يهدد حياة المواطنين وتسبب في وفاة الطالب، وقال: «شاب في ريعان شبابه وحيد والده ووالدته يموت نتيجة إهمال، هل الإنسان في وطننا لم يعد له قيمة تستحق أن نؤمن له حياته».