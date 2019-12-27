«صبحي» و«صقر» و«الجنيبي» يؤدون صلاة الجمعة ويزورون المتحف القومي بالسويس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتورأشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والسفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات بمصر، صلاة الجمعة بمسجد بدر ببورتوفيق بحي السويس، بعد انتهاء فعاليات ماراثون زايد الخيرى، بحضور كلا من الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشبابية، والوفد الإماراتي.

وتناولت خطبة الجمعة، التي ألقاها الدكتور محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف، الحديث عن العمل الخيري الذي يقوم به الإنسان ضاربا المثل بما يقدمه أبناء الشيخ زايد رحمه الله من أعمال جليلة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس وسفير دولة الإمارات قد تفقدوا معرض المشغولات اليدوية والحرفية بمنطقة كورنيش السويس الجديد، ثم قاموا بزيارة إلى متحف السويس القومي لمشاهدة والتمتع بالتراث والآثار التي تحكي حياة المصريين وبطولاتهم وتاريخ منطقة قناة السويس.

صبحي وصقر والجنيبي يؤدون صلاة الجمعة ويزورون المتحف القومي بالسويس

صبحي وصقر والجنيبي يؤدون صلاة الجمعة ويزورون المتحف القومي بالسويس