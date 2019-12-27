شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة القاهرة» تعتمد أكبر حركة ترقيات في تاريخها لأكثر من 11 ألف موظف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إجراء أكبر حركة ترقيات لـ11422 موظفًا بالجامعة، منهم 9109 موظفًا بقسم التعليم، و2313 بمستشفيات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه وجه إلى ضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات، ووجه إلى ضرورة حدوث تغييرات لاوضاع سابقة في الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.

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وعلى جانب آخر، أكد رئيس الجامعة أنه سبق تعديل الشكل التعاقدى لأكثر من ألف موظف من المتعاقدين على بند الصناديق الخاصة، كما تم تثبيت (246) من وظائف الأمن الإداري، علاوة على إعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

وأكد الدكتور محمد الخشت أنه تم منح العاملين بالجامعة بمختلف المجموعات الوظيفية المختلفة «العلاوة التشجيعية» بنسبة 5% من الأجر الوظيفي إعمالًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في العمالة، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الإستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الثالث ومعايير الحوكمة.