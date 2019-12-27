شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهلال الأحمر المصرى ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للتطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الهلال الأحمر المصرى، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للتطوع تحت شعار "شكرا للمتطوعين " وذلك بحضور كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية والدكتورة آمال إمام مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع بالهلال الأحمر المصرى وأكثر من 600 من متطوعى الهلال الأحمر المصرى من كافة محافظات الجمهورية وممثلين عن المنظمات الإنسانية التطوعية فى مصر والعديد من الشخصيات العامة.

ويهدف الاحتفال الذى تم تنظيمه بمقر نادى محمد على الملكى بمناسبة اليوم العالمى للتطوع إلى إلقاء الضوء على عمل المتطوعين وتقديرا وإعلاء قيمة الجهود التطوعية التى يقوم بها متطوعو الهلال الأحمر المصرى فى كافة مجالات الإنسانية وأثر هذا العمل على أهداف التنمية المستدامة ،وقام الفنان الشاب وائل الفشنى والمطربة الشابة فاطمة عادل باحياء الحفل وتقديم الفقرات الغنائية.

وقالت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، أن الاحتفالية تهدف إلى إلقاء الضوء على عمل المتطوعين تقديرًا لدورهم فى العمل الإنسانى الذى يقدموه دون مقابل، لافته إلى أنه يتم تدريب فريق المتطوعين لدى الهلال الأحمر المصرى على العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة، حيث يقومون بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين فور وقوع الأحداث، وكذلك التواجد فى أماكن حدوث الكوارث أو النكبات إضافة إلى نشر الوعى الصحى فى المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا، كما أن المتطوعين سفراء للهلال الأحمر المصرى فى مختلف المحافظات ويقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة.

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وأضافت، أن الاحتفالية تمثل أيضا يوما خاصا فى حياة كل متطوع ومتطوعة لما يقدمونه من أعمال تفيد المجتمع، مطالبة الشباب المتطوع لدى الهلال بالمزيد من تقديم الأعمال والأفكار والأداء المتميز، وأن الهلال الأحمر المصرى لا يقتصر على العمل الخيرى وإنما يمتد للعمل التنموى ومنها الوقاية والتى يجب أن تكون أحد الدعائم لدى الشباب للعمل على تقليل أحداث المتضريين كما قامت الدكتورة مؤمنة كامل بتقديم الشكر للمتطوعين على مجمل أعمالهم طوال العام

كما قامت الدكتورة آمال إمام مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع بالهلال الأحمر المصرى بعرض حصاد عام 2019 فى مجال تنمية التطوع ودعم المتطوعين على مستوى الجمهورية.

وتضمن الحفل إهداء درع التميز فى العمل التطوعى لكل من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية باعتبارهما من شباب المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى منذ سنوات .كما تم توزيع جوائز مسابقة التطوع لعام 2019 للفروع والمتطوعين الاكثر تميزا بالإضافة إلى تكريم شركاء العمل التطوعى وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين.