شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا اعتداء جديد بعد 3 أشهر من غزو سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا لحماية حكومة فائز السراج معتبرة أن هذه الخطوة، تمثل اعتداء عسكريا ثانيا بعد ثلاثة أشهر بعد شن غزو مدان على نطاق واسع للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وقال الرئيس إن جنوده "دُعوا" إلى طرابلس من قبل حكومة فائز السراج دعمهم ضد قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا.

ووقعت أنقرة اتفاقين منفصلين مع حكومة فائز السراج حول التعاون الأمني ​​والعسكري في الشهر الماضي ، وثالثة حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وسيتم تقديم التشريع الذي يسمح بنقل الجنود إلى البرلمان التركي ، ويتوقع إقراره في 8 أو 9 يناير.

وقال أردوغان، "سنذهب إلى الأماكن التي تمت دعوتنا إليها ، ولن نذهب إلى الأماكن التي لم تتم دعوتنا إليها". "في الوقت الحالي ، نظرًا لوجود مثل هذه الدعوة ، سنقبل هذه الدعوة."قد تهدف خطوة تركيا إلى كسب تأييد حلفاء الناتو ، بعد انجرافها الواضح تجاه روسيا.

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وواجهت تهديدات بفرض عقوبات أمريكية عقب قرار شراء نظام دفاع صاروخي روسي من طراز S-400 والسعي إلى اتفاقية تطوير مشتركة مع موسكو تهدف إلى السماح للبلاد بإنتاج صواريخها الباليستية.