أخبار مصر | "التعديلات الوزارية وافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني" أبرز أحداث الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعديلات الوزارية وافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني" أبرز أحداث الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صلح عمال أسمنت بورتلاند طرة
استطاعت وزارة القوي العاملة، تسوية الخلاف الذي نشأ بين عمال شركة أسمنت بورتلاند طرة، وإدارة الشركة، بعد إجراءات الإيقاف المؤقت لنشاط المصنع، من خلال عدد من المفاوضات الجماعية، حصل مئتان وتسعون عاملًا من إجمالي ثلاثمائة ستة وستون عاملًا على حقوقهم كاملة، وذلك يوم السبت الماضي، الموافق الحادي والعشرون من ديسمبر الجاري.
نظمت غادة والى وزيرة التضامن السابقة، وكيل السكرتير العام ومديرا تنفيذيًا لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، ومديرًا عاما لمكاتب الأمم المتحدة فى فيينا، حفل استقبال للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الجديدة.
بالورود.. والي تستقبل وزير التضامن الجديد
استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، برفقة قيادات الوزارة، العاملين بها من الإدارات المختلفة، الوزيرة الجديدة، نفين القباج، يوم الأحد، الموافق الأحد، الموافق الثاني والعشرون من ديسمبر، بمجموعة من باقات الورد، كما فاجئتها بصورة تذكارية تجمعهما يرجع تاريخها إلى عام 2017.
الصحة تحذر من مصل الأنفلونزا
في صباح يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرون من ديسمبر، أعلنت وزارة الصحة عن تحذيرها المتكرر خلال موسم الشتاء من تداول مصل الأنفلونزا، موضحه أنه لافائدة تعود على الشخص في حال تكرار المصل عدة مرات في الموسم الواحد، بهدف تدعيم مناعته ضد الأنفلونزا.
التعديل الوزاري وإستحداث عدد من الوزارات
أعلن مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، عن موافقته على التعديل الوزاري الجديد، والذي تم خلاله إستحداث وزارة الدولة لشئون الإعلام، على أن يرئسها أسامة هيكل، وتغير متولي منصب وزارة العدل ليكن عمر مروان، خالد عناني، وزيرًا للسياحة والآثار، محمد عبدالحميد، وزيرا للطيران المدني، محمد مرزوق القصي، وزير زراعة، علاء فؤاد، وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، إضافة عدد من الإختصاصات على منتصب رئيس الحكومة، مصطفي مدبولي، ليكن المختص لشئون اللاستثمار والإصلاح الإداري.
أما عن النساء فكان لهم نصيبًا آخرًا في هذا التعديل، والذي جاء على النحو التالي، هالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي، نيفين القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي، نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة.
السيسي يدعم الإنتاج الحيواني في الفيوم
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من ديسمبر الجاري، مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل فى مدينة يوسف الصديق، التابعة لمحافظة الفيوم، قال السيسي، إن مشكلة القطاع الحكومى على مدار السنين الماضية هى ثقافة الإدارة والاستمراية فى متابعة المشروعات، قائلا أن "القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت على مدى سنين طويلة.. بعد ما تعمل وتصرف تلاقى النتيجة إن القطاع الخاص عامل نصف اللى بتعمله وهو يكبر ويتضاعف واحنا حاجتنا بتتآكل سنة بعد أخرى..القضية فى بلدنا والحكومة هى إدارة هذه المنشآت".