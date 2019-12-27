أخبار مصر | "التعديلات الوزارية وافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني" أبرز أحداث الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعديلات الوزارية وافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني" أبرز أحداث الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعرض "الخليج 365" خلال التقرير التالي، عددًا من الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي الذي يبدأ في صباح يوم السبت المواقف الحادي والعشرون من ديسمبر الجاري، ويستمر حتى الجمعة السابع والعشرون من ذات الشهر.

صلح عمال أسمنت بورتلاند طرة



استطاعت وزارة القوي العاملة، تسوية الخلاف الذي نشأ بين عمال شركة أسمنت بورتلاند طرة، وإدارة الشركة، بعد إجراءات الإيقاف المؤقت لنشاط المصنع، من خلال عدد من المفاوضات الجماعية، حصل مئتان وتسعون عاملًا من إجمالي ثلاثمائة ستة وستون عاملًا على حقوقهم كاملة، وذلك يوم السبت الماضي، الموافق الحادي والعشرون من ديسمبر الجاري.

نظمت غادة والى وزيرة التضامن السابقة، وكيل السكرتير العام ومديرا تنفيذيًا لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، ومديرًا عاما لمكاتب الأمم المتحدة فى فيينا، حفل استقبال للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الجديدة.

بالورود.. والي تستقبل وزير التضامن الجديد

Advertisements