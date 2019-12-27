أخبار مصر | "حمار مخلص" ينقذ صاحبه من الموت بالغربية.. ويلقى مصرعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حمار مخلص" ينقذ صاحبه من الموت بالغربية.. ويلقى مصرعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، حالة من الهلع والفزع عقب مصرع حمار بعد أن لامس عامود كهرباء، بجوار المرشح القديم، وأنقذ صاحبه حيث أبعده من فوقه عدة أمتار عن الكهرباء بعدما لامسته.



وأكد أشرف قابيل من أهالي القرية، أن العناية الإلهية أنقذت صاحب الحمار من الموت صعقا، عندما دفعته ٣ أمتار بعيدا عن الحمار، مطالبا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بسرعة محاسبة المسئولين خوفا من حدوث كارثة لا يعلمها إلا الله تعالى.



وكشف قابيل، أنه كلما تسوء الأحوال الجوية تشهد البلد حادثة مشابهة، ولولا ستر وعناية الله لكان هناك ضحايا بالجملة، مطالبا بإجراء "تست" على جميع الأعمدة قبل تحذيرات الأرصاد بهطول الأمطار.