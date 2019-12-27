مصر | المعاينة تكشف سر حريق عقار بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سر حريق عقار بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالقاهرة أن ماسًا كهربائيًا، السبب وراء حريق عقار بشارع الجزائر، بمنطقة البساتين، ما أسفر عن تفحم الأخشاب المتواجدة بالداخل.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق بأحد العقارات بشارع الجزائر بدائرة قسم شرطة البساتين وعلى الفور، دفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الاطفاء.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.