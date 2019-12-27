مصر | "سحب نياشين مبارك".. تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سحب نياشين مبارك".. تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، غدا السبت، العديد من القضايا والدعاوي الهامة التي استحوذت علي اهتمام ومتابعة الشارع المصري، ومن أهم تلك القضايا:



أولا: نظر دعوي فرض تدابير وقائية علي ورادات "الباليت



سبق وقررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء، لجلسة الغد 28 ديسمبر. سبق وقررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء، لجلسة الغد 28 ديسمبر. وختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922لسنة 74قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم. وقالت الدعوى الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لاغراض البناء. وحدد الطاعن اسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون موضحا ان المادة ٢٧من الدستور المصرى نصت على ان يهدف النظام الاقتصادى الي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر. ثانيا: نظر دعوي فصل موظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة



أسبق وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 28 ديسمبر.



وذكرت الدعوى التي حملت رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

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ثالثا: نظر دعوي إلغاء قرار حظر النشر في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين



قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، لجلسة الغد 28 ديسمبر. قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، لجلسة الغد 28 ديسمبر. اختصمت الدعوى التىيحملت رقم 49239 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، بصفتهم، حيث ذكر في دعواه أنه يوم 1 مايو الماضي؛ اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين لتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، بإلقاء القبض على متهمين بالقضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة. وقالت الدعوى، إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وحيث إن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه في أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسي في اشتعال أزمة كبيرة بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى. وأضافت الدعوى، أن قرار حظر النشر في حد ذاته يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وأن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التى يروجها المتربصون بهذا الوطن والمتمسحون في هذه الأزمة لهدم الدولة.