مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. ضبط مليون كتاب تعليمي وسقوط شبكة دعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. ضبط مليون كتاب تعليمي وسقوط شبكة دعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

2000 جنيه في الساعة.. سقوط سيدتين بالدقي لممارسة الدعارة



باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدتين في عقدهم الثاني من العمر، يقوموا باستقطاب الزبائن عن طريق الكافيهات، بمقابل مبلغ مادي 2000 جنيه في الساعة، أخذين الكافيهات وكرًا لنشاطهم، فيما قام أحد الأشخاص بالاتفاق معهم بإنه يرغب في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم ضبطتهم.

اضغط هنا للاطلاع على التفاصيل الكاملة أمن الجيزة يداهم مصنعا في أبو النمرس



داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع لتجارة البويات غير مرخص بمركز أبو النمرس، وضبط داخله 210 عبوة بويات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة اضغط هنا



تحويلات مرورية بشارع الهرم



عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا". عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا". بمستندات مزورة.. ضبط عصابة بيع السيارات المُهربة بالقاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب السيارات المهربة جمركيًا وتسييرها بموجب مستندات مزورة.

اضغط هنا للاطلاهع على التفاصيل الكاملة بـ10 آلاف قرص مخدر.. القبض على عامل بصيدلية بالسلام



تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل بصيدلية، وبحوزته حوالي 10 آلاف قرص مخدر، وأخطر مدير الأمن بالواقعة. Advertisements

التفاصيل الكاملة اضغط هنا ضبط هارب من 14 مليون جنيه غرامات بالأميرية



نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط هارب من 12 حكم حبس جزئي وغرامات.

اضغط هنا التفاصيل الكاملة قبل رأس السنة.. سقوط "عصابة الكيف" في أسوان



تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسوان تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وتصنيعه لإنتاج كميات كبيرة منه.

اضغط هنا التفاصيل الكاملة داخل مطبعة.. ضبط مليون كتاب خاص بـ"التعليم" بدار السلام



تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمي خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة.

اضغط هنا التفاصيل الكاملة حبس محاسب 15 يوما لإشعاله النيران في سيارة صهره بالمقطم



أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته، بسبب رفعه دعوى خلع ضده 15 يوم على ذمة التحقيقات.