مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. ضبط مليون كتاب تعليمي وسقوط شبكة دعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. ضبط مليون كتاب تعليمي وسقوط شبكة دعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
2000 جنيه في الساعة.. سقوط سيدتين بالدقي لممارسة الدعارة
باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدتين في عقدهم الثاني من العمر، يقوموا باستقطاب الزبائن عن طريق الكافيهات، بمقابل مبلغ مادي 2000 جنيه في الساعة، أخذين الكافيهات وكرًا لنشاطهم، فيما قام أحد الأشخاص بالاتفاق معهم بإنه يرغب في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم ضبطتهم.
أمن الجيزة يداهم مصنعا في أبو النمرس
داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع لتجارة البويات غير مرخص بمركز أبو النمرس، وضبط داخله 210 عبوة بويات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.
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تحويلات مرورية بشارع الهرم
عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".
بمستندات مزورة.. ضبط عصابة بيع السيارات المُهربة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب السيارات المهربة جمركيًا وتسييرها بموجب مستندات مزورة.
بـ10 آلاف قرص مخدر.. القبض على عامل بصيدلية بالسلام
تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل بصيدلية، وبحوزته حوالي 10 آلاف قرص مخدر، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.
ضبط هارب من 14 مليون جنيه غرامات بالأميرية
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط هارب من 12 حكم حبس جزئي وغرامات.
قبل رأس السنة.. سقوط "عصابة الكيف" في أسوان
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسوان تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وتصنيعه لإنتاج كميات كبيرة منه.
داخل مطبعة.. ضبط مليون كتاب خاص بـ"التعليم" بدار السلام
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمي خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة.
حبس محاسب 15 يوما لإشعاله النيران في سيارة صهره بالمقطم
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته، بسبب رفعه دعوى خلع ضده 15 يوم على ذمة التحقيقات.
ليلة حرق طفلين أحياء داخل شقتهما في كرداسة.. "تفاصيل مفزعة"
كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساء، والطقس شديد البرودة، وكان الكبير قبل الصغير يهرب منه بارتداء الملابس الصوف والثقيلة، أو المكوث داخل المنزل لمشاهدة التلفاز أو غيره، لكن الوضع اختلف داخل إحدى شقق منطقة كفر حكيم الواقعة بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، حيث كانت ألسنة اللهب تحاوط طفلين، وتفحمت محتويات غرفتهما أمام أعينهما.