مصر | حبس مقاول هارب من 12 حكما قضائيا في الأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مقاول هارب من 12 حكما قضائيا في الأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس مقاول، هارب من تنفيذ 12 حكما قضائيا وغرامات تجاوزت 14 مليون جنيه.

كانت تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "مصطفى. ن. ع. م"، 40 سنة، مقاول ومقيم 10 شارع صلاح الدين فوزي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس جزئي وغرامات "مبانى" بإجمالي حبس سنة و6 شهور وغرامات مالية مستحقة بلغت أربعة عشر مليون ومائة أربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون جنيه (14.184.785 جنيه).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.