مصر | افتتاح سجل مدني بقسم شرطة بور فؤاد أول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح سجل مدني بقسم شرطة بور فؤاد أول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية سجل مدنى بقسم شرطة بورفؤاد أول ببورسعيد، عقب الإنتهاء من إجراءات تجهيزه بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية لإستخراج المصدرات المميكنة (ميلاد – وفاة – زواج – طلاق – قيد عائلى) بالإضافة إلى إستخراج بطاقات الرقم القومى من خلال أجهزة التصوير الحديثة، وبدء التشغيل الفعلى للسجل.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها، الأمر الذى لاقى إستحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.

ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى إحدى محاورها إلى تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بإستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتطوير آليات العمل بقطاع الأحوال المدنية لمواكبة التطور التكنولوجى والإستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بهدف رفع كفاءة دورة العمل داخل القطاعات الخدمية بالوزارة.