مصر | 2000 جنيه في الساعة.. سقوط سيدتين بالدقي لممارسة الدعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2000 جنيه في الساعة.. سقوط سيدتين بالدقي لممارسة الدعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدتين في عقدهم الثاني من العمر، يقوموا باستقطاب الزبائن عن طريق الكافيهات، بمقابل مبلغ مادي 2000 جنيه في الساعة، أخذين الكافيهات وكرًا لنشاطهم، فيما قام أحد الأشخاص بالاتفاق معهم بإنه يرغب في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم ضبطتهم.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدتين يتراوح أعمارهم في العقد الثاني بمنطقة الدقي، يقوموا باستقطاب الزبائن من إحدى الكافيهات المشهورة، بمنطقة المهندسين، وذلك للتحريض وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وذلك بمقابل 2000 جنيه في الساعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بأحد المتهمين للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمين والقبض عليهم

وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، واستقطاب الزبائن عن طريق الكافية، حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.