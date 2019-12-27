شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتلقى تقريرًا حول منظومة الكفالات المصرفية للعمالة المصرية بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أشار فيه إلى أنه عقد اجتماعا مع عددا من المسؤولين بوزارة العمل اللبنانية ببيروت، لبحث موضوع التنازلات عن الكفالة المصرفية التي يستحصل عليها المكتب العمالي قبل وصول العامل إلى لبنان.

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وأوضح المستشار العمالي، عادل عيد، خلال الاجتماع، أنه تلاحظ وجود الكثير من العراقيل التي تمنع الاستفادة من هذه التنازلات عن الكفالات المصرفية، مؤكدا أن منظومة الكفالات المصرفية ليس لها فائدة تعود على العامل بل أصبحت عبئا يتحمله نيابة عن الكفيل.

وأبدى الجانب اللبناني تفهما في هذا الموضوع، حيث أفاد بأن موضوع الكفالات المصرفية محل دراسة وإعادة نظر طالما لا يوجد لهذا النظام أي فائدة أو نفعا.

كما تم بحث ظاهرة حصول العمال المصريين على إجازات دون تسجيلها بسجلات وزارة العمل، مما يعرضهم للاتهام بالتزوير بخلاف عدم استخراج إجازة عمل جديدة. وأفاد الجانب اللبناني بأنه سيتم عمل إجازات عمل جديدة للعمال على أصحاب العمل الجدد، ويتم التواصل مع العمال المعلقة تسوياتهم وإبلاغهم بما يتوجب عليهم فعله لاستكمال الإجراءات اللازمة.