شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: مصري يحصل على 196 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تمكن من حصول مهندس مصري على كافة مستحقاته النظامية البالغة 45 ألفا و845 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 196 ألفا و216 جنيها مصريا تقريبا.

كان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المهندس الذي يعمل بإحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، وتقديم الدعم والمساعدة لحصوله على مستحقاته المالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله بالشركة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج .

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وقال «سعفان» إنه تلقى تقريرا عبر الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تواصل مع مدير القطاع المالي والإداري بالشركة لصرف تلك المستحقات والذي وعد بسدادها حال توافر السيولة المالية اللازمة.

وأوضح أنه على مدار شهرين من المتابعة المستمرة مع إدارة الشركة والمواطن، أوفت الشركة بوعدها وسددت المبلغ كاملا.

وقد قدم المواطن بجزيل شكره لمكتب التمثيل العمالي ممثل وزارة القوى العاملة على ما بذله من جهد ومتابعة حتى حصوله على مستحقاته.