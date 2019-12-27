شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 28 طن قمامة ومخلفات من منطقة الغار بالزقازيق للمدفن الصحي بالخطارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نقل ورفع 28 ألف طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بمدينة الزقازيق والتي تشمل مناطق «الغار- العصلوجي- حي مبارك- شارع فاروق» لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة لتخفيف الإنبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامه للمواطنين، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارات «الإنتاج الحربي- التنميه المحليه – البيئه- التخطيط» للإرتقاء بمنظومة المخلفات البلدية ورفع تراكمات القمامه وخلق جو بيئي وصحي أمن ونظيف.

من جانبه، أوضح اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن اعمال رفع ونقل المخلفات من النقطة الوسيطة بالغار إلى المدفن الصحي بالخطارة يسير على قدم وساق بمعرفة الشركة المسند لها تلك الأعمال والتي تقدر بحوالي 50 ألف طن حيث تم منذ بداية الأعمال وحتى الآن نقل ورفع 28.185 طن بمعدل 835 نقلة بحمولة 34 طنا للنقلة، وذلك لدفع العمل في منظومة النظافة التي شهدت طفرة حقيقية وخطوات إيجابية في الفترة الماضية.

كان محافظ الشرقية قد شدد على الشركة المسند لها نقل أطنان القمامة من مقلب الغار الالتزام بالمدة الزمنية المحددة طبقاً للتعاقد، وذلك تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن تكثيف الأعمال بورديات صباحية ومسائية لحين الانتهاء التام من تفريغ النقطة الوسيطة بالغار.