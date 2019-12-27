شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 5 ماكينات صرف وسيارتين متنقلتين لتيسير صرف المرتبات والمعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، الجمعة، توفير عدد 5 ماكينات وسيارتين متنقلتين لتيسير صرف المرتبات والمعاشات وللقضاء على شكوى المواطنين والتزاحم أمام ماكينات الصرف في المحافظة.

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وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يتابع شكاوى واستغاثات المواطنين، حيث تواصل مع المحاسب محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ووافق على تزويد فروع البنك في المحافظة بعدد 5 ماكينات إضافية إلى جانب سيارتين متنقلتين في كل سيارة ماكينتين للصرف منهما.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع المحاسب صلاح المالح، مدير فرع البنك في المحافظة، وجاري توزيع الماكينات على عدة مناطق وتركيبها لتيسير صرف المرتبات والمعاشات وباقي مستحقات المواطنين منها والقضاء على الازحام وتخفيف المعاناة عن أهالي المحافظة.

وأضاف أنه بالنسبة للسيارتين فقد تم تخصيص إحداها لمنطقة بئر العبد، وبقاء الثانية في العريش للتنقل بين المناطق المزدحمة لتخفيف الازدحام عن الماكينات، حيث تضم كل سيارة ماكينتين للصرف منهما.