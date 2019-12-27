شكرا لقرائتكم خبر عن «سوهاج الجديدة»: المنطقة الصناعية بالمدينة تضم 307 مصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، الجمعة، المنطقة الصناعية بالمدينة، رافقه خلالها مسؤولو جهاز المدينة والمصانع بالمنطقة، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة.

وتفقد المهندس رجب سالمان، خلال جولته بالمنطقة الصناعية، مصنعاً لصناعة الملابس والمفروشات، ومصنعاً للمواد الغذائية، وعدداً من المصانع الأخرى، مشيراً خلال جولته إلى أن المنطقة الصناعية بالمدينة تضم عدد ٣٠٧ مصانع، منها ٩٠ مصنعاً تعمل بكامل طاقتها، وجارٍ تشغيل عدد من المصانع الأخرى بالمنطقة، كما تضم المنطقة عدد ١٤٥ مخزناً، المستغل منها نحو ١٣٦ مخزناً بأنشطة مختلفة.

والتقى رئيس الجهاز، خلال زيارته للمنطقة، بعدد من أصحاب المصانع والعاملين، وناقش معهم كل ما يخص العمل، وإمكانية توفير فرص عمالة للشباب وقاطني المدينة في المستقبل، وكذا توفير الفرص الاستثمارية بالمنطقة.