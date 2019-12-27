شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن سوهاج» يُنهي استعداداته لتأمين احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت أجهزة الأمن بسوهاج استعداداتها لتأمين الكنائس، والمنشآت العامة، والحيوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في احتفالات رأس السنة الكريسماس، وأعياد الميلاد.

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وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها في عدد من الشوارع الهامة بمدينة سوهاج، وأغلقت عددا من الشوارع الكائن بها كنائس ومطرانيات إغلاقا جزئيا بحواجز المرور الحديدية، والحواجز الخرسانية، وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مطرانية الأقباط الأرثوذكس الرئيسية بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، والتى شهدت أعمال حرق وتدمير من جانب جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إن هناك تواجدا مكثفا لرجال الشرطة وأفراد الأمن السريين حول الكنائس والمطرانيات بمختلف قرى ومدن المحافظة، وإنه سيتم غلق جميع الشوارع المؤدية للمطرانيات والكنائس ليلة احتفال رأس السنة، وتحويل مسار السيارات، وكذلك في احتفالات أعياد الميلاد، وعمل حواجز مرورية في محيطها منعا لمرور وانتظار السيارات، لافتاً إلى وضع بوابات إنذار وتأمين دخول على أبواب المطرانيات والكنائس.

وشدد مدير الأمن على أنه تم التنبيه على القوات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم توقف سيارات أودراجات بخارية أوعربات بجوار الكنائس والأديرة، والإخطار في حالة الاشتباه في أي من المركبات المشار إليها أو أجسام غريبة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية مزودة بقوات نظام وبحث لمتابعة الحالة الأمنية، والإشراف على انتظام الخدمات، وسرعة التوجه لفحص أي بلاغ في حينه على مستوى جميع قطاعات المحافظة.