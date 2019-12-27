شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة بيع شهادات إتمام محو أمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين.

Advertisements

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لبيع شهادة محو الأمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، مُوضحةً أن «الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية» هي الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن منح شهادات محو الأمية المطلوبة ضمن أوراق التثبيت من المعلمين المساعدين لوظيفة معلم.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حالة وجود أي تزوير أو أخطاء بتلك الشهادات فإنه يتم اكتشافها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها متصلة إلكترونياً بـ «الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية»، مُحذرةً المعلمين من الانسياق وراء المواقع التي تعلن عن بيع تلك الشهادات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ويأتي ضمن شروط الترقية والحصول على وظيفة «معلم»، أن يقوم المعلم بمحو أمية عدد من الأشخاص الدارسين في فصول محو الأمية، كما قامت الوزارة بالإعلان عن بدائل لشرط محو الأمية بهدف التيسير على المتقدمين، منها الاشتراك في البرنامج التدريبي «المعلمون أولاً»، أو المشاركة في برنامج «القرائية» لتحسين مهارات الكتابة والقراءة لطلاب السنوات الأولى.