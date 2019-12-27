شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 في 4 حوادث طرق بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 16 شخصًا في 4 حوادث طرق متنوعة بطريقي الزراعي والصحراوي السريعين، وكذلك طريق فرعي بالدلنجات في نطاق محافظة البحيرة. وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارات من مراكز الشرطة التابعة بوقوع عدة حوادث تصادم في نطاق المحافظة.

وأصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، في حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وجرار زراعى بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى السريع، إتجاه القاهرة، أمام قرية القصر المصرى، في نطاق مركز أبوحمص، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمى، كما أصيب شخصان بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم بذات الطريق أمام قرية راضى بمركز كفر الدوار نتيجة انقلاب سيارة نقل وتم نقلهما لمستشفى كفر الدوار العام.

وأدى انقلاب سيارة نقل بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوى السريع، عند الكيلو 117 اتجاه القاهرة، إلى إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من الأم وبناتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون التخصصى، كما تسبب اصطدام سيارة ملاكى بـ«توك توك» بطريق «الوفائية- الدلنجات» في إصابة 3 أشخاص، وبجروح وكدمات وسحجات واشتباه في نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الدلنجات المركزي.