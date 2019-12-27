شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع بمختلف المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن قيام شركات «توزيع الكهرباء» بوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع بـ «الكارت» بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أنه لا صحة لوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع بـ «الكارت» بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن كافة شركات «توزيع الكهرباء» بجميع محافظات الجمهورية مستمرة في تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف، مُشيرةً إلى أنه جار تحديث أنظمة شحن العدادات وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيتم تطبيق برنامج شحن جديد «الشحن الموحد» لشحن العدادات مسبقة الدفع، بشركة «القناة» لتوزيع الكهرباء، على أن يتم تعميم هذا البرنامج تدريجياً طبقاً للجدول المحدد لشركات «توزيع الكهرباء» بجميع المحافظات، كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ خطة لتسريع تحويل العدادات التقليدية القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، على أن يستمر نظام شحن «الكارت» للعدادات مسبقة الدفع من خلال شركات الدفع الإلكتروني، علماً بأن تلك العدادات لا ينقطع عنها التيار الكهربي في العطلات الرسمية حتى في حال نفاذ قيمة الشحن.