شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تختتم مهرجان المسرح للفصل الواحد بعرض «الزوجة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قاعة المنتديات بجامعة الزقازيق عرضاً مسرحياً بعنوان «الزوجة الثانية» قدمه منتخب مسرح الجامعة في ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد للعام الجامعي 2019/ 2020 الذي بدأت فعالياته في 7 ديسمبر الجاري بمشاركة 13 كلية يمثلها 325 طالبا وطالبة من المواهب الفنية، تنافسوا فيما بينهم لتقديم أفضل عرض مسرحي.

شارك في حفل الختام الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع شؤون تعليم الطلاب، والدكتور أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات والطلاب والطالبات.

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وخلال الحفل أشاد رئيس جامعة الزقازيق بجهود العاملين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والقائمين على قطاع الأنشطة الطلابية ودورها في تنفيذ المبادرات والمسابقات الفنية والرياضية والثقافية المتنوعة التي تساعد على تنمية روح المشاركة وتوطيد الروابط بين الطلاب والطالبات وتنمية روح العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية فيما بينهم واكتشاف المواهب في مختلف المجالات وتشجيعها وتنميتها، مؤكداً أن الفن المسرحي له رسالة تعليمية وثقافية ومجتمعية بما يعرضه من الأدب المحلي والعالمي وما تتضمنه من معاني وقيم من شأنها العمل على تنمية عقول ووجدان الشباب وخلق الطموح والانتماء.

وقام رئيس الجامعة بتكريم العروض الفائزة بتسليمهم جوائز وشهادات تقدير، حيث جاء في المستوي الأول ثلاث كليات وفاز فريق كلية الصيدلة بالمركز الأول، وفريق كلية التجارة بالمركز الثاني، وفريق كلية الطب البشري المركز الثالث، وجاء في المستوي الثاني فريق كلية الهندسة، وجاء فريق كلية تربية رياضية بنين في المستوي الثالث.

أما بالنسبة للجوائز الفردية، فقد فاز بجائزة أفضل ممثل الطالب عصام محمد بكلية التجارة، وأفضل ممثلة الطالبة ليليان سمير بكلية الطب البشري، وأفضل مخرج الطالب حسن أحمد عرض بكلية الصيدلة، وأفضل ديكور الطالبة ميرنا جبارة بكلية التربية رياضية بنات، وأفضل موسيقي تصويرية الطالب عبدالرحمن بكلية التجارة وأفضل إضاءة الطالبة نورهان النقيب بكلية طب الأسنان. بجدر الإشارة إلى أن العرض المسرحي «الزوجة الثانية» من إخراج الطالب عمرو جمال بكلية الطب البشري وشارك في تقديمه 22 طالبا وطالبة من منتخب مسرح الجامعة.