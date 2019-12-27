شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد موقف سيارات السرفيس بناهيا وأحياء الدقى والعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، جولات تفقدية لعدد من القطاعات شملت أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والمجهودات التى تبذل لخدمة المواطنين ، حيث تفقد راشد موقف سيارات السرفيس بجوار سلم كوبرى مشاه ناهيا والذى تم نقله إلى شارع ترعة الزمر على بعد 300 متر من موقعه السابق وذلك لما يسببه من إعاقة شديدة للحركة المرورية وذلك استجابة لمطالب المواطنين .

ورافق محافظ الجيزة خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد و اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والعميد إيهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

كما تابع محافظ الجيزة الأعمال التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى العمرانية لإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ترعة الزمر مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال .

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وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الثامنة صباح غدا السبت عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل .

وجاء ذلك الإجراء نظراً لحدوث عدة كسور بخط الطرد الرئيسى قطر 400مم لمحطة رفع صرف صحى العمرانية الجديدة بشارع ترعة الزمر الغربى ناصية شارع حامد عبد العظيم الامر الذى يستلزم سرعة إصلاحه ويتطلب ذلك قطع مياه الشرب عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل وسوف تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى المناطق المتأثرة .

يذكر أن محافظة الجيزة، كانت قد أغلقت أكاديمية تعليمية وهمية بحى العجوزة، وذلك لإدارتها بدون ترخيص، حيث قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن قرار الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة، حيث أكد المحافظ أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة، حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحى وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزارى، وقامت اللجنة بتشميع المنشأة، مع التنبيه على المخالف بعدم فض الاختام، إلا بعد الرجوع للجهات المختصة .