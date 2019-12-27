القومى للإدارة يحتفل بالدفعة الأولى من متدربى "تطوير القيادات الحكومية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل المعهد القومي للإدارة بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية، وجامعة القاهرة.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن المعهد يقوم بتنفيذ دوره من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري، ذلك من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي .

وأوضحت شريف أن المعهد يقوم بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة ويقدمها بشكل غير تقليدي، وذلك بهدف إعداد كوادر قيادية إدارية متميزة من شاغلي الوظائف الإدارية العليا، الإشرافية الوسطي، والوسطي بالقطاع الحكومى، بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتميزة، ووفقًا للمعايير الدولية.

ولفتت شريف إلى أن إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية يأتي في إطار الخطة التنفيذية لبناء قدرات وتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة في استثمار رأس المال البشري.

وأضافت شريف أن المشاركين بالبرنامج حصلوا على شهادة دولية من جامعة ولاية ميزوري وشهادة معتمدة من جامعة القاهرة والمعهد القومى للإدارة.

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ومن جانبه أوضح نبيل فؤاد المشرف على تنفيذ البرنامج أن المتدربين تم تقسيمهم إلى سبع مجموعات، وأعدت كل مجموعة مشروع تخرج مشترك وتمثلت موضوعات مشروعات التخرج في الخريطة الاستثمارية للتجمعات الاقتصادية، تأهيل الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على شهادة إدارة الجودة "الأيزو"، رفع كفاءة منظومة تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشروع التحول الرقمي لمنظومة المنح المقدمة من جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الخارجية إلى مختلف دول العالم، ميكنة إدارة الإجتماعات الحكومية بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، التحول الرقمي في المعهد القومي للإدارة، وأخيرًا دراسة جدوى المشروعات.

وأشارفؤاد إلى أن مشروعات التخرج تضمنت جزء خاص بأوجه استفادة المتدربين من البرنامج التدريبي، مضيفًا أنه تم عرض المشروعات أمام لجنة تقييم مشتركة من الخبراء المتخصصين من المعهد القومي للإدارة، وجامعة القاهرة، وقامت اللجنة بمناقشة المتدربين فيما تضمنته تلك المشروعات من مقترحات، وأشاد أعضاء اللجنة بالأفكار والمقترحات الجديدة التي عرضها المتدربين.

يشار إلى أن برنامج "تطوير القيادات الحكومية" تضمن ثلاث مراحل حيث نفذت المرحلة الأولى بالدراسة في مصر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في الفترة من 10 إلى 14 من نوفمبر الماضي، وتضمنت تلك المرحلة دراسة موضوعات عن الحكومة المصرية، السياسات العامة، القيادة الإستراتيجية، الابتكار الحكومي، المؤشرات الدولية والإقليمية، لتأتي المرحلة الثانية بالدراسة في جامعة ميزوري بالولايات المتحدة في الفترة بين 16 إلى 28 من ذات الشهر، ودارت موضوعات التدريب في تلك المرحلة حول كيفية تحديد الأهداف وصناعة الاستراتيجيات الحكومية، اغتنام الفرص وخلقها والتعرف على الأحداث والمواقف وتشكيلها لبناء القدرات التشغيلية، استخدام أهداف أداء محددة وقياس النتائج، تحفيز الأفراد وفرق العمل والتكييف مع التغيير، كيفية إلهام الموظفين والمتعاونين لمتابعة الأعمال العامة بتفان وإبداع.

وقام فريق القيادات الحكومية خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالولايات المتحدة الأمريكية بزيارة لمدينة كنساس سيتى، بولاية ميزورى للتعرف على موسسات الدولة الذكية وكيفية نقل التجربة لمصر، حيث قام الوفد بجولة داخل المدينة وتجربة الأجهزة الذكية التى توفر للزائرين المعلومات الخاصة بوسائل الإنتقال داخل المدينة وأماكن التسوق والخرائط ، وزيارة محطة الاتحاد التذكارية والقيام بجولة سريعة فى كنساس سيتى .

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج عاد فيها المتدربين للدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في الفترة من 8 إلى 26 من ديسمبر الجاري على موضوعات تقييم موارد الوزارة وقدرتها التنافسية، الاستراتيجيات التنافسية الخمس للحكومة، تعزيز المركز التنافسي للوزارة، إدارة الأنشطة المرنة للمشاريع، الحوكمة المتقدمة والمخاطر والامتثال، التعامل مع البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي، إدارة النزاعات والوساطة، الذكاء العاطفي.