شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "عبد الرحمن" حب الطيور الجارحة جعله أصغر صقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حبي للطيور الجارحة منذ صغري جعلني أهتم بكل أنواعها، حتي تعلقت أكثر بالصقور، وبدأت الهواية معي وعمري لم يتجاوز 6 سنوات".

هذا ما قاله عبد الرحمن، الذي أضاف: لقبني أصدقائي بالصقار الصغير، بعدما وجدوا أننى رغم صغر سنى أعرف كثيرا عن كيفية تدريب الصقور بكل أنواعها، فقد بحثت عن كل المعلومات المتعلقة بكيفية اقتناء صقر وتدريبه.

وذكر عبد الرحمن: الصقور بالنسبة لي لم تكن مجرد هواية، فقد تزايد حبي لها يوما بعد يوم، حتي استطعت أن أتعلم كيف أدرب صقرا، وماهي الوجبات التي يفضلها في غذائه، فالصقور تتغذي علي اللحوم والدواجن.

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واستطرد: أبدا بتدريب الصقور بـ 3 طرق حتى لا يشعر بالخوف، وهنا أتأكد أنه لن يؤذيني أثناء تدريبه، وأقوم بإعطائه وجبتين يوميا بكميات متفاوتة من اللحوم والدواجن.

وعن أنواع الصقور يقول عبد الرحمن: يوجد صقر الشاهين وأصل كلمة شاهين فارسي ومعناها (الميزان)، ويتميز بقصر ساقيه، وقلة الريش ورقة الذنب، وقوة انقضاضه على الفريسة، ويوجد أيضا الصقر الحر، وأشياء أخرى ذكرها الصقار الصغير في الفيديو التالي.