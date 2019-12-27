شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتلقى كتابا من رئيس مجلس النواب بتهنئته بتولى منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المستشار عمر مروان وزير العدل، كتاب من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قدم خلاله التهنئة للوزير الجديد بمناسبة توليه حقيبة العدل متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.

وأكد الدكتور علي عبد العال خلال كتابه إن تعيين المستشار عمر مروان فى هذا المنصب صادف اهله، ومشيدا بسجله الحافل بالعطاء في خدمة الوطن، وثقته في جهوده في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطنى متمنيا توفيقا ونجاحا مستحقين له .

جدير بالذكر ان المستشار عمر مروان قد تولى وزارة شئون مجلس النواب لحوالي ثلاثة اعوام حتي صدر القرار الجمهورى في 22 ديسمبر الجاري بتكليفه بوزارة العدل.

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وسبق لمروان العمل خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفي الفترة من 2015 - 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت في عدد من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.



وحصل "مروان" على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.



وفى فبراير 2017 تم ضمه لتعديل الوزارى الذى أعده شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كوزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، لتبدأ حياته السياسية داخل مجلس النواب بعد ان أصبح همزة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان.



وظل "مروان" فى مصبه حتى صدر التعديل الوزارى اليوم وتوليه منصب وزير العدل.