شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تكتشف 50 شهادة إشراف وتوصيل مرافق مزورين بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنه فى إطار حرصها علي القيام بدورها نحو المهنة والحفاظ عليها، وفي ظل متابعتها الدؤوبة للحفاظ علي ارواح المواطنين قامت نقابة المهندسين بالكشف عن عدة حالات تزوير بشهادات الإشراف وتوصيل المرافق بمحافظة الدقهلية.

حيث قام المهندس رضا الشافعي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية، رافقته المهندسة ياسمين عبد الله من قسم مزاولة المهنة بالمرور على الوحدة المحلية بديسط وقد تبين من الكشف علي عدد من ملفات إصدار الرخص، واكتشفا وجود أعداد من شهادات الأشراف المزورة، وتبين أن نماذج وتوقيعات المختصين بالنقابة أيضا مزوره، كذلك تبين من خلال الفحص العشوائى لبعض هذه الملفات وجود أسماء وهمية لبعض المهندسين، وأسماء أخري موقوفه لمدة عامين من خلال النقابة العامة للمهندسين.

كما قام الشافعى بفحص بعض شهادات الصلاحية الفنية لتوصيل المرافق وتبين عدم وجود "أصل شهادات الصلاحية"، وتبين من الفحص أيضاً وجود شهادات توصيل مرافق، عبارة عن (صور) جميع البيانات فيها ممسوحه بالكوركتر، "اسم المالك، موقع العقار، الحى أو المدينة، كما تبين أيضا وجود تزوير، بتورايخ الشهادات حيث تم سحبها "سكانر"، من أصل شهادة لمالك أخر.

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وقد سجلت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية فى تقرير تم رفعه للجهات المختصة، عدد (١) شهادة توصيل مرافق بتاريخ ٤/٩/٢٠١٨ أى بعد قرار المحافظ رقم 20 لعام 2019 ووجد أن صورة الشهاده جميع بياناتها مسموحه بالكوركتور، وعدد (32) شهادة صلاحية فنيه لتوصيل المرافق "مزوره" من حيث النموذج والقيد النقابى لمهندسين غير مسجلين بالنقابة والقيد النقابى باسماء مهندسين آخرين، وعدد (٥) شهادات صلاحية فنيه لتوصيل المرافق باسم مهندس غير مقيد بالنقابة ورقم القيد لمهندس اخر.

وتضمنت: 1 شهادة اخري مزوره باسم احد المهندسين واتضح أن رقم القيد بالنقابة باسم مهندس آخر والشهادة مزوره من حيث توقيعات المختصين ورقم المسلسل الخاص بالشهادة، و11 شهادة صلاحيه فنيه لتوصيل المرافق، لم تصدر من النقابة"، ولم تقيد بالسجلات التى تم التسليم بها لمجلس ومدينة مركز طلخا.

وقد أشار المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إلى أن النقابة كشفت عدد من حالات تزوير شهادات الإشراف بعدد من المحافظات عن طريق تطبيق الضبطية القضائية، لافتا إلى أن العمل بالنقابات الفرعية للمهندسين لا ينقطع من أجل مكافحة الفساد للحفاظ أرواح المواطنين.