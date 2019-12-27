شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم برنامج تدريبي عن الأمراض المحمولة على بذور المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد بدء تنظيم برنامج تدريبى بعنوان "الأمراض المحمولة على بذور المحاصيل الزراعية" بدء خلال الفترة 26 من الشهر الجارى وحتى 30 يناير المقبل، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن العديد من الموضوعات ومنها الطرق المعتمدة دوليا لفحص بعض أنواع البذور، وأمراض البذور وعلاقتها بالحجر الزراعى.

وأوضح خليل، أن البرنامج يتضمن أيضًا أهم التقنيات الحديثة للكشف السريع عن المسببات المرضية المحمولة بالبذرة، ومستويات القبول والرفض لأهم أمراض البذور، وأن التدريب يتضمن أيضا، الأوبئة المتسببة عن أمراض البذور والعلاقات بين الكائنات فى النقل بالبذور، وميكانيكية نقل المسببات المرضية المختلفة بالبذور، والمعاملات الخاصة لمكافحة المسببات المرضية المصاحبة للبذور، بالإضافة إلى فحص الأعراض فى طور البادرة بطريقة الاجار فى أنابيب، واختبار دراسة حالة فطر (F. verticlliodes) على حبوب الذرة الشامية.

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وأشار مدير معهد بحوث أمراض النبات، إلى أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد والمعاهد البحثية الأخرى والمعامل المركزية داخل المركز وبمركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث وبالجامعات المصرية المختلفة سواء كانت الحكومية والخاصة وكذلك مهندسى الشركات الزراعية المختلفة؛ للارتقاء بمستواهم فى مجالات الدورة المختلفة.

وأكد خليل أن المعهد يساهم فى حصر الأمراض النباتية بأنواعها المختلفة على جميع المحاصيل الحقلية والبستانية، وتعريف وتشخيص المسببات المرضية بالطرق التقليدية والتقنيات الحديثة وتطوير البرامج العلمية لمكافحة الأمراض النباتية وترشيد استخدام المبيدات للمحافظة على البيئة وصحة الإنسان، وتقدير الخسائر الناجمة عن الإصابة بالأمراض النباتية وبيان تأثيرها على نوعية الإنتاج الزراعى.

وأضاف مدير معهد أمراض النبات أنه من خلال المعهد يتم دعم قدرات الحجر الزراعى للحد من دخول الأمراض النباتية الجديدة أو الممنوعة، ووضع برامج المكافحة المتكاملة لأمراض المحاصيل المختلفة والبحث عن بدائل المبيدات وإنتاج وتقيم المركبات الحيوية، وحفظ وتعظيم دور الثروة الميكروبية المصرية فى خدمة الإنتاج الزراعي، ووضع برامج للإنذار المبكر والتنبؤ بالأمراض النباتية المختلفة خاصة الوبائية منها اعتمادا على الظروف المناخية المصرية.