شكرا لقرائتكم خبر عن "هلال جمادى الأولى" يزين سماء مصر اليوم ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد هلال شهر جمادى الأولى بسماء مصر والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة فى حال كانت السماء خاليه من الغيوم، حيث كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، حصل الخليج 365، على نسخة منه، أن هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعا فى قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية. وخلال بضعة ليالى سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وكان القمر وقع فى الاقتران يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 عند الساعة "5:13 صباحا بتوقيت غرينتش"، ويوما بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد اضاءته ويرتفع عاليا فى السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

ويرجع السبب فى رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هى باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب فى دائرة البروج اثناء دورانه حول الأرض.

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وبشكل عام فإن القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج فى حوالى 27.3 يوم وهذا يسمى الشهر القمرى النجمى ، فى حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس فى حوالى 29.5 يوم ويسمى الشهر القمرى الاقتراني.

وبمراقبة القمر خلال الليالى المقبلة سيكون دليلا لتحديد موقع الزهرة والمريخ ويلتقى المشترى فى سماء الفجر نهاية الشهر.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام شهر جمادى الاولى لعام 1441 هجريا، وفق استطلاع هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر لعام 2019 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ في أنحاء الجمهورية، قائلة :" استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر لعام 2019 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ في أنحاء الجمهورية".