شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا" بمنطقة روضة السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قافلة مبادرة "عنيك في عنينا"، صباح اليوم الجمعة، للكشف عن مسببات العمى بمنطقة تل العقارب سابقا "روضة السيدة زينب" بمحافظة القاهرة، تحت رعاية محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية، بشأن المنظومة الصحية ووضعها من الأولويات للحفاظ على الصحة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لاقت القافلة قبول واستحسان من أهالى المنطقة الذين أقبلوا عليها لإجراء الكشف الطبى.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن القافلة استهدفت اليوم الكشف عن أمراض العيون ومسببات العمى ل1500 مواطن من سكان منطقة تل العقارب ، ويستمر عمل القافلة حتى الثالثة عصر اليوم، وتقديم خدمات الكشف المجاني وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون صرف النظارات بالمجان لضعاف البصر .

جدير بالذكر، أن مبادرة "عنيك فى عنينا" انطلقت مطلع العام الجارى برعاية مجلس الوزراء بهدف القضاء على الأمراض المسببة للعمى مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء " الجلوكوما " وعتامة القرنية وضعف الإبصار وغيرها، ومن المقرر استمرار عملها على لحين إعلان مصر خالية من مسببات العمى 2020.

وكانت وزارة الداخلية قد أرسلت قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى " حى روضة السيدة زينب " بمحافظة القاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية " بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان " على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما استخراج الأوراق الثبوتية حيث تم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين من قاطنى المنطقة.