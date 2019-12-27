شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية ضمن خطة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من وضع خطة العمل خلال عام 2050 والتى تدور حول عدد كبير من المحاور العامة فى سبيل النهوض بالمنظومة التعليم الجامعى فى مصر بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية حيث اولت الوزارة الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجيه بصورة كبيرة ودعم البينة التحتية للجامعات.

وتدور خطة وزارة التعليم العالى الاهتمام بمنظومة التعليم العالى من خلال عدة محاور ويتمثل المحور الأول فى رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالى من خلال جامعات حكومية جديدة، والعمل على إتاحة الخدمات التعليمية عبر التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة، حيث تعمل الوزارة على إنشاء جامعة جديدة عام 2020 وهى جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

كما تركز خطة وزارة التعليم العالى فى دعم البنية التحتية بالجامعات الحكومية الجديدة وإنشاء الجامعات الخاصة بالإضافة إلى إنشاء عدد من الجامعات والكليات والمعاهد العالية الخاصة التى تتميز بجودة تعليمية وقدرة تنافسية، مشروعات قومية.

وتتضمن خطة وزارة التعليم العالى لعام 2020 افتتاح المراحل الأولى لعدد من الجامعات الأهلية، وتشمل: الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور، وكذا الانتهاء من المرحلة الثانية من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن متابعة إنشاء الجامعة والأكاديمية العليا للعلوم بهضة الجلالة، وإعادة تطوير الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة.

وفيما يخص أفرع جامعات أجنبية فمن المقرر وفقا لخطة وزارة التعليم العالى لعام 2020 فتح أفرع جديدة للجامعات الدولية، التى صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء، واتخاذ كافة الاجراءات لسرعة إنهاء هذه المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة.

وبالنسبة للجامعات التكنولوجية فمن المقرر البدء فى إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة في( 6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر).

ويدور المحور الثانى فى خطة وزارة التعليم العالى : تحسين جودة التعليم العالى والجامعات ومواصلة الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم العالى والارتفاع بمستوى جودة مخرجاتها والانتهاء من تحديث 80% من تطوير المناهج الدراسية لكافة التخصصات، بالتعاون مع لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات،ومواصلة تحديث لوائح المعاهد العليا والخاصة، ودعم الجامعات فى ملفات وبرامج تنمية الموارد الذاتية لتطوير الأداء ودعم صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.، وإقامة مسابقات للجامعات حول أفضل جامعة فى (الاستعداد للعام الدراسي، تطوير العشوائيات، التحول الرقمي، الأنشطة الرياضية) بالإضافة إلى إقامة برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات سوق العمل.

كما يدور المحور الثالث بخطة وزارة التعليم العالى تحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية حيث سوف تواصل الوزارة عام 2020 تقديم الدعم للجامعات المصرية والارتقاء بترتيبها فى التصنيفات الدولية، والاستمرار فى العمل على تحسين ترتيب مصر فى النشر الدولي، إلى جانب متابعة الملفات لتحسين جودة العملية التعليمية، منها: افتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة، وتكليف لجان القطاع بتحديث المناهج وربطها بسوق العمل، وافتتاح مكاتب رعاية الوافدين بالجامعات، والتوسع فى البعثات التدريبية لشباب الباحثين طبقاً لاستراتيجية الدولة لخطط التنمية، وزيادة ميزانية البعثات وتفعيل الاتفاقيات الدولية.

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أما المحور الرابع يتمثل فى دعم وتطوير البنية التيحية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات من خلال استكمال إنشاءات الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى جامعة متخصصة فى تكنولوجيا البيانات والمعلومات والتكنولوجيا البازغة،والتعاون مع وزارة الاتصالات لافتتاح 7 مجتمعات تكنولوجية بعدد من الجامعات بالمحافظات المختلفة؛ لتكون مراكز لنقل وتوطين التكنولوجيا بالجامعات والمحافظات، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات المصرية لتصبح جامعات ذكية، مؤهلة للاندماج فى منظومة التحول الرقمى بالإضافة استمرار جهود ميكنة كافة الاختبارات الجامعية.

وتضمن المحور الخامس فى خطة الوزارة لعام 2020 الارتقاء بالدور المجتمعى والطبى للجامعات، حيث سوف تدعم الوزارة الجامعات فى مجال المشاركة المجتمعية وخدمة البيئة المحلية بما يحقق دورًا أكثر فعالية للجامعات فى خدمة التنمية المستدامة، والعمل على الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية من خلال تفعيل اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، وتطوير البنية التحتية لهذه المستشفيات، وتطوير المناهج الدراسية للقطاع الطبى أسوة بالطب البشرى والصيدلى والانتهاء من تطوير طوارئ مستشفى قصر العيني، وافتتاح أعمال تطوير المعهد القومى للأورام، التابع لجامعة القاهرة.

ويدور المحور السادس حول دعم الأنشطة الطلابية من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابى وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، بما يسهم فى بناء شخصيتهم المتكاملة، ويدعم اكتشاف وصقل قدراتهم ومواهبهم فى شتى المجالات، ويتم تنفيذ ضمن هذه الخطة كافة الأنشطة الفنية والرياضية والعلمية، سواء على المستوى المركزى بمعهد إعداد القادة والاتحاد الرياضى للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة بكل جامعة على مدار العام، وإعداد خطة شاملة لنشر الأفكار الصحيحة والتصدى لانتشار الفكر المتطرف.

وتضمن المحور السابع: البعثات والوافدين حيث استمرار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والاستمرار فى تطوير منظومة البعثات العلمية ،ومتابعة إنشاء مشروع بيت مصر فى فرنسا.

وفيما يخص بخطة وزارة التعليم العالى لمحور البحث العلمى خلال عام 2020 تدور فى عدة محاور الاول يتمثل فى تطوير البحث العلمى حيث سيتم الانتهاء من التشريعات الداعمة للابتكار، وتنفيذ إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإصدار تراخيص لإنشاء حاضنات تكنولوجية ناشئة من هيئات التعليم العالى و البحث العلمى، ومتابعة إنشاء محطة التحكم فى الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ومتابعة مراحل إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وإنشاء مركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطه بمراكز الحاسبات فائقة السرعة والحوسبة السحابية فى جميع أنحاء الجمهورية ضمن الشبكة القومية للحوسبة السحابية؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة للدخول فى الذكاء الاصطناعى واستشراف المستقبل، وإطلاق التحالف القومى للثورة الصناعية الرابعة 4.0 وبدء التطبيق الفعلى فى أحد المصانع التابعة لهيئة الانتاج الحربى وزارة الانتاج الحربى، وإطلاق المبادرة القومية لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات البازغة EFFECT.

كما تهدف الوزارة إلى تنفيذ الحملة القومية لإنتاج وتصدير التقاوي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتنفيذ الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية،و بدء تفعيل شركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجى وإنشاء منطقة حرة للابتكار بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة Innovation Free Zone (I-Zone) وهى عبارة عن أكبر مجمع للخدمات المتكاملة فى مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، وتقديم خدمات الملكية الفكرية، الحاضنات التكنولوجية، بنك الابتكار، نادى ريادة الأعمال، مكتب دعم الابتكار، و استكمال المشروعات والمبادرات الجارية (جامعة الطفل، القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولى للابتكار، برامج ومسلسلات الرسوم المتحركة، الحاضنات التكنولوجية، التحالفات التكنولوجية، رالى القاهرة للسيارات الكهربية، تنمية إقليم مصر الحدودية، نوادى ريادة الأعمال، المسرعات التكنولوجية، والمبادرة القومية لدعم كليات العلوم وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء؛ بهدف بناء جيل جديد من النوابغ فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم المستقبل.

وتسعى الوزارة خلال 2020 إلى الانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية للمراكز و المعاهد البحثية (11 لائحة) لتنظيم العمل و تنمية الابتكار وتحديث قواعد ترقية أعضاء هيئة البحوث بالمراكز و المعاهد البحثية، وإصدار خريطة البحث العلمى فى مصر Research Landscape in Egypt بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وإصدار مبادرة تصنيف المراكز و المعاهد البحثية والسعى لتعميم المبادرة على مستوى الشرق الأوسط و إفريقيا كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع أحد أكبر دور التصنيف العالمية، وتفعيل المنصة الإلكترونية لبرامج الأداء للمراكز البحثية وربطها برؤية مصر2030 والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا ربطها بأداة الباحثين وتفعيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق ربط الفاعلين فى المنظومة (الجامعات والمراكز البحثية) بالمستفيدين من خلال برامج ومبادرات تصدرها الجهات المانحة (هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ، صندوق الوقف البحثي).

كما تضمنت الخطة العمل على عدد من الملفات وهى:"الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتأهيل الموظفين، وإقامة المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة".