شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تفتتح سجل مدنى بورفؤاد بأحدث الأجهزة المتطورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية للمواطنين، حيث تم افتتاح سجل مدنى بقسم شرطة بورفؤاد أول، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى إحدى محاورها إلى تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بإستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتطوير آليات العمل بقطاع الأحوال المدنية لمواكبة التطور التكنولوجى والإستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بهدف رفع كفاءة دورة العمل داخل القطاعات الخدمية بالوزارة.

تم افتتاح سجل مدنى بقسم شرطة بورفؤاد أول ببورسعيد ، عقب الإنتهاء من إجراءات تجهيزه بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية لإستخراج المصدرات المميكنة (ميلاد – وفاة – زواج – طلاق – قيد عائلى) بالإضافة إلى إستخراج بطاقات الرقم القومى من خلال أجهزة التصوير الحديثة..وبدء التشغيل الفعلى للسجل .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.. الأمر الذى لاقى إستحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.

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يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في افتتاح 83 سجلا مدنيا جديدا، وتطوير ورفع كفاءة 194 سجلاً قائماً، فضلاً عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة فى 536 مكتب بريد وجارى تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وتم إصدار 41,348,705 بطاقة رقم قومى، و83,466,941 وثيقة رسمية "ميلاد، ووفاة ، وزواج، وطلاق، وقيد عائلى"، وإيفاد مأموريات خارج البلاد، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيراً عليهم .



افتتاح السجل



جانب من الافتتاح