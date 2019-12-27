شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث خدمة فحص إلكترونى لمواتير السيارات بوحدات المرور اختياراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعى تحذير للمواطنين بقيام اثنين من العاملين بإحدى الشركات الخاصة يرتدون سترة مدون عليها "مرور القاهرة" باستغلال تواجد المواطنين داخل وحدة مرور مدينة نصر لتجديد تراخيص سياراتهم، لإجراء عملية فحص للسيارات خارج إطار الإجراءات الرسمية لاستخراج التراخيص.

وبالفحص تبين أنه تم استحداث خدمة اختيارية بالتنسيق مع بعض الشركات الخاصة تتعلق بالفحص الإلكترونى لمواتير السيارات وفحص الإطارات والقمع والصديرى العاكس والملصق العاكس، بناءً على رغبة طالب الترخيص، حيث يوجد داخل الوحدات لوحات إرشادية دالة على ذلك.

ويشار إلى أن هناك متابعة دورية لأداء مندوبى الشركات التى تقوم بتقديم تلك الخدمات، كما أن هناك تعليمات مشددة بعدم مغادرة منافذ تقديم الخدمات والتجول بالوحدات المرورية، وأن يكون التعامل بمحض إرادة المواطن دون التأثير عليه، وحال مخالفة تلك التعليمات يتم وقف نشاط الشركة .

وكانت وحدات تراخيص المرور المختلفة، شهدت إقبال عدد من المواطنين على تركيب الملصق الإلكتروني بسياراتهم، سعياً منهم لحمايتها من تعرضها للسرقة أو أية مخاطر.

ووفقاً لخبراء المرور، يجب على جميع أصحاب المركبات سرعة التوجه لوحدات التراخيص التابعين لها لتركيب الملصق، وعدم الانتظار حتى موعد إنتهاء الترخيص، حيث يتوفر الملصق بجميع الوحدات ويتم التركيب في أي وقت.

Advertisements

ولفت الخبراء لأهمية وجود الملصق بالسيارات لحمايتها من السرعة، وللقضاء على الزحام المروري بعد رصد أماكن الزحام من خلال الملصق الالكتروني.

وتم البدء فى تعميم تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه - ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلى ، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

ويُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ، إلى جانب التعرف على المركبات التى إنتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية ، وكذا مركبات المناطق الحرة،كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم وإستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة ( المرور على الطرق – الإنتظار وغيرها) دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكترونى يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية، كما يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.