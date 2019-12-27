شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4 عربات ترام جديدة إلى الإسكندرية استعدادا لتشغيلها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب، وصول 4 عربات ترام جديدة للانضمام إلى أسطول النقل العام بالإسكندرية وسوف يتم التشغيل بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل مهندسين وفنيين هيئة النقل العام بالإسكندرية.

ومن جانبه قال المهندس على صقر مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن هيئة النقل العام شهدت طفرة نوعية كبرى خلال السنتين الماضيين من خلال، توريد وتشغيل وحدات ترام جديدة مكيفة و مزودة بالإنترنت لأول مرة فى مصر.

و أوضح المهندس على صقر ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم تشغيل وحدتي ترام أوكراني على خط "سان ستيفانو".

وقال: وصلت 4 وحدات ترام أوكرانية جديدة الى الإسكندرية بالاضافة إلى شحن 2 من دولة أوكرانيا في الطريق إلى الإسكندرية، أى أنه بحلول يناير 2020 سوف تشهد الإسكندرية تشغيل 8 عربات من الترام الجديدة على خط الرمل.

وحول مميزات الترام الأوكراني قال المهندس على صقر، إن الترام مكيف و بها درجة مرتفعة من معاملات الأمان حيث لا يمكن التحرك دون غلق الباب، كما أن العجل مغلف كاوتش يمتص الصدمة و لا يصدر ضوضاء ، بالإضافة إلى وجود إذاعة داخلية للتحدث الى الركاب.

وحول سعر التذكرة قال إن سعر التذكرة 5 جنيهات نظرا لارتفاع مميزات الترام و هى تشهد إقبال كبير من المواطنين، و جارى التنسيق مع إحدى شركات الإنترنت للتعاقد على باقة أكبر لاستيعاب الأعداد الكبيرة والإقبال على الترام .



الترام الجديدة



العربات استعدادا لتشغيلها

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العربات داخل ورش الهيئة



تحميل العربات و نقلها



تحميل العربات



خلال تحميل العربات الجديدة



نقل العربات