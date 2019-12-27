شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة بالدقهلية من على المنبر: كل سنة وأنتم طيبين يا مسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ نشأت زارع إمام وخطيب مسجد سنفا بميت غمر بالدقهلية بخطبة الجمعة، أننا كما نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نحتفل بميلاد سيدنا عيسي رسول السلام والمحبة فنحن لانفرق بين أحد من رسله، ونتذكر أقوال السيد المسيح أحبوا أعدائكم وأحسنوا لمبغضيكم.. ومن أراد أن يأخذ قميصك فأعطه أزارك ومن سخرك لتسير مع ميل فسر معه ميلين، كناية عن السلام والتسامح والمحبة.

وتابع الخطيب، نبي الرحمة المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وعرف المسلم بالمسالمة وعدم الأذى كما قال القرأن ( وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة ).

وقد أحسن الأزهر حينما قام بتهنئة إخوانا المسيحيين بميلاد السيد المسيح، وهو المتوقع من مؤسسة الأزهر التى تنادى بوحدة أبناء الوطن فقام جحافل من المتطرفين بالغضب والتطاول والسب فى الأزهر ونحن نقول من على منبر الجمعة كل عام وكل مسيحيين مصر والعالم بخير وسلام واللهم أدم المحبة والتسامح بيننا وأهدى المتطرفين الذين يحملون الكراهية فى قلوبهم بدون سبب .

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ووجه الخطيب كلمة إلى كل متطرف تسرى الطائفية فى دمه والكراهية فى عقله أن الوطن لن يتقدم إلا بالوحدة بين كل طوائف الوطن الواحد مهما كانوا مختلفين فى عقائد أو مذاهب أو أفكار أو سياسة، فالاختلاف من سنن الله ومن طبيعة الحياة وانظروا إلى أى دولة متقدمة لم تتقدم إلا بالقضاء على أفكار العدائية والعنصرية والطائفية فى عقول ابنائها وبقوة القوانين.