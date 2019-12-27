شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تسجيل لقاحات جديدا وتطبيق الباركود منعا للغش..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن المعهد نجح فى تسجيل عدد 13 لقاح جديد لم يكن يتم انتاجهم من قبل وهى لقاحات جديدة تم تسجيلها وإجازتها هى سيرفاك فلو H9N2، ولقاح مرض الدرزى الزيتى المثبط واللقاح الثلاثى للخيول ضد التيتانوس وأنفلونزا والهربس، ولقاح التسمم الدموى الزيتى الرباعى للبط (ريميرﻻ)، ولقاح اﻻلتهاب الشعبى المعدى (كلاسيفار) H120-D27، ولقاح الحمى القلاعية متعدد العترات المثبط الزيتى (O,A,SAT2-2012-SAT2-2018)

وأضاف مدير معهد الأمصال واللقاحات، خلال عرض تقرير لوزارة الزراعة ، أن اللقاحات الجديدة المسجلة تضم ابضا لقاح النيوكاسل الثنائى المثبط Lasota,GVIID ، ولقاح جدرى الحمام النسيجى و لقاح النيوكاسل كلون 30 و لقاح بروسيلا ابورتس (اربى 51) ، جارى تسجيله ولقاح النزف الدموى الفيروسى ثنائى العترة الجل للأرانب، و لقاح النزف الدموى الفيروسى ثنائى العترة الزيتى للأرانب واللقاح الثنائى للنيوكاسل +H5N1.

ياتى ذلك فى إطار تطوير المعهد وتحديثه تم تطوير اﻻقسام المختلفة بالمعهد وتم انشاء معمل مراقبة الجودة الداخلية والحصول على شهادات اﻻعتماد اﻻيزو 17025 وايزو 9001 من المجلس الوطنى للاعتماد ايجاك وال gmp من اﻻيسرتا، فضلا عن عمل منفذ بيع جديد للمعهد بالقرب من بوابة المعهد الرئيسية لزيادة اﻻمن واﻻمان وتسهيلا على العملاء الحصول على لقاحات المعهد.

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وأكد مدير معهد الأمصال واللقاحات ، إنه تم تطبيق الباركود العالمى على جميع لقاحات المعهد منعا للغش باللقاحات اﻻخرى وعمل عبوات مختلفة من اللقاحات تناسب متطلبات المربين ووضع استيكر جديد شامل علامة اﻻيزو والgmp وتم تفعيل علامة تجارية للقاحات المعهد باسم (سيرفاك)، موضحا أن هذا التطوير فتح مجاﻻت لتسجيل منتجاته فى الدول العربية (اﻻمارات -الكويت ) وكذلك التعاقد مع بعض الشركات للتصنيع المحلى وزيادة القدرة التسويقية والتصدير مثل شركة ايفا و one warld وفى نفس السياق ولمواكبة احتياجات المربين ولحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح " سعد"، أن حصول المعهد على جائزتين فى مؤتمر القاهرة للإبتكار 2019 بالتعاون مع المعاهد البحثية اﻻخرى فضلا عن حصول المعهد على جائزة مصر للتميز الحكومى للقيادة المتميزة من افضل عشر قيادات على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية من وزارة التخطيط . وتم تكريمه فى اليوم العالمى للطبيب البيطرى بدولة اﻻمارات .

وأشار أن المعهد يتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات الدولية .معهد فريدرش لوفر بألمانيا وجامعة ﻻن كستر بإنجلترا وهناك تعاون علمى مع جامعة المنصورة فى محال تدريب كورس اﻻدوية واﻻمصال واللقاحات مشيرا الى انه يقوم المعهد حاليا بتصدير اللقاحات الى مختلف دول العالم اﻻفريقية مثل دولة جيبوتى و زامبيا لوساكا و اريتريا و ميل المالديف و نيروبى .كينيا والهند وعدد من الدول العربية اﻻمارات والكويت والدوحة .قطر وسلطنة عمان.فهو عمل غير مسبوق يزيد من ثقة العملاء واوضح انه فى خلال العامين الماضيين.

ولفت مدير معهد الأمصال واللقاحات إلى إنه تم عمل ندوة توعية للمربين عن لقاحات اﻻرانب وندوة للقاحات الخيول .وعدد من المؤتمرات مؤتمر جمعية الفيرولوجى المصرية ومؤتمر جامعة القاهرة بالإضافة إلى تنظيم ندوة للأمن واﻻمان الحيوى لوفد المانى والمشاركة فى تنظيم برنامج summer course بالمعهد بالتعاون مع جمعية الفيرولوجى المصرية ، وتكريم المعهد فى اليوم العالمى للطبيب للبيطرى بمؤتمر ببنها 2018 ومؤتمر بالعبور بمدينة الجولف سيتى 2019 وتم تكريم المعهد من قبل جمعية اﻻمبا لمزارع اﻻلبان عام 2018 و 2019.