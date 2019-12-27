طبع 900 ألف كتاب.. القبض على صاحب مطبعة لطباعته كتب الوزارة بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مالك مطبعة لقيامه بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت قيام "مالك إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة" بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. Advertisements عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضُبط بداخلها " 900 ألف كتاب تحت التجهيز خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج نطاق الوزارة". يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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