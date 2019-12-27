المرور: غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء بعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي" المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.

وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه سيتمتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية ، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع ، والتى تستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام فى الإتجاه القادم من ميدان النصر إتجاه تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام بالحارة اليسرى فقط، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الموافق 29 الجارى.

يكون العمل من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.