"بيسرقوا اللوحات الإعلانية بالطريق العام" .. ضبط تشكيل عصابي بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة اللوحات الإعلانية بالطريق العام وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام ثلاثة أشخاص بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة اللوحات الإعلانية الخاصة بشركات الدعاية المُثبتة بالطرق السريعة بأسلوب "الفك" بقصد التصرف فيها بالبيع، وأنهم وراء ارتكاب عددٍ من تلك الوقائع. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم "بندقية خرطوش-فرد خرطوش-5 طلقات -2 لوحة إعلانية كبيرة الحجم". بمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة اللوحتان المضبوطتان بحوزتهم بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة القطامية، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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