الداخلية تضبط عصابة لتصنيع وتدوير الحشيش: "بيحاولوا إنتاج كميات أكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وتصنيعه لإنتاج كميات كبيرة منه.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها؛ فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أسوان، مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.. وهم ثلاثة أشخاص (عاطلين – لديهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان).

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزى.

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تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بمسكن إثنين منهم .. وبحوزتهم 38 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,800 كيلو جرام؛ وكمية من عجينة مخدر الحشيش وزنت ( واحد كيلو جرام )؛ و4 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام، و3 أكياس لمسحوق نبات القنب المخدر (البانجو) وزنت (6 كيلو جرام)؛و كمية من بذور نبات القنب المخدر (البانجو) وزنت ( 500 جرام )، و كمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة ، وعدد وأدوات مستخدمة فى عملية التصنيع .

كما تم ضبط فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، و7 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهم للأدوات والخامات فى عمليات التصنيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.​