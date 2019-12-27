قومي المرأة يشارك في مبادرة " مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

‎يشارك المجلس القومي للمرأة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ‎التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، والتي تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، فى بيان اليوم، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة المهمة، موضحة أن فعاليات المبادرة سوف تبدأ غداً بطرق أبواب المواطنات والمواطنين في قرى تطون ومطول والحجر والغرق وقلهانة مركز اطسا والتي شهدت سابقا إقبال عدداً من شبابها على الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتوازي مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة.

وقالت إنه ولأول مره سوف تشهد هذه اللقاءات الجماهيرية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

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وأضافت أن مشاركة المجلس فى المبادرة تأتي إيماناً من المجلس بالدور المهم الذي تلعبه الأمهات والأخوات و الجدات في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجره غير الشرعية ، و البحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في اطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل و القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصي وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التى يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة و تحقيق الثراء السريع فى الدول الأخرى .

يذكر أنه تمهيداً لإطلاق المبادرة ، فقد نظم المجلس دورتين تدريبيتين بالتوازي لعضوات وأعضاء فرع المجلس بمحافظة الفيوم و150 رائدة ريفية ومنسقات محو الأمية ومجموعة من الشابات المتطوعات من محافظة الفيوم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل.

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