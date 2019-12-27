أخبار مصر | تعرف على نشاط السيسي الأسبوع الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نشاط السيسي الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير من أعمال في عديد من المجالات خلال الأسبوع الماضي، ومن بينها إنشاء وتطوير الطرق والمحاور وطريق السويس الصحراوي، بالإضافة إلى متابعة القوات المسلحة في تأمين الحدود المصرية، وافتتاح مشروع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، وبداية مشروع الوكالة الفضائية المصرية.

وقد أدى عدد من الوزراء الجدد حلف اليمين الدستوري بعد التعديل الوزاري، وشارك في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وافتتح عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم وبداية مشروع أول وكالة فضاء مصرية.

بدأ الرئيس السيسي نشاطه خلال هذا الأسبوع بمتابعة أعمال تطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي، مؤكدًا علي ضرورة رفع الكفاءة ومراعاة تطبيق أفضل معايير العالمية للسلامة والأمان، بالإضافة لمتابعة العاملين في المواقع المختلفة ومتابعة سير العمل.

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من الملفات والقضايا الإقليمية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب،وبحث علاقات التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد الافريقي.

وعقد الرئيس السيسي اجتماع بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير المالية والدكتور محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة والدكتور إيهاب أبوعيش، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة لكافة المستحقين وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي.

استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في خطط البحث بالتركيز على مشروعات البترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة بالمنطقة، كما أكد الرئيس علي ضرورة الأنتهاء من تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

اجتمع الرئيس السيسي بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، لاستعراض آخر المستجدات والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية، وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية.

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أدى عدد من الوزراء ونوابهم الجُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،‬ ثم عقد اجتماعا معهم وأكد من خلاله علي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونوابهم في ظل التحديات التي تواجه مصر، مشددا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما أكد الرئيس أهمية التواصل مع المواطنين واطلاعهم على الواقع التي تواجه الدولة وعلى الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود الحالية، أهمية مكافحة الفساد والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية.‬

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وعقد الرئيس السيسي اجتماعا أخر مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية للوزارة، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى المشروع القومي للطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ خاصةً في ضوء تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء إنشاء المحطة المركزية المتكاملة لخدمات سكك حديد الوجه القبلي بمنطقة بشتيل، الأنتهاء من التعاقدات العالمية لاستيراد القطارات والجرارات الجديدة، وسرعة تنفيذ مشروع مترو أبوقير وترام الرمل بمحافظة الإسكندرية.‬

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اجتمع الرئيس السيسي بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأكد الرئيس علي أهمية دور الوزارة في تحقيق نشر الثقافة لتعزيز الهوية المصرية والقيم الإيجابية بالمجتمع،وذلك بالعمل على تطوير المحتوى الثقافي والفني من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، والاهتمام أيضًا بالرسالة الثقافية في القرى والنجوع والمناطق الحدودية.

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وقد استقبال وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، مؤكدًا أهمية دور الوزارات في تبادل الخبرات بين الشباب العربي، كما أشار لأهمية استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع، والاهتمام بالتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية.‬

وشارك أيضًا الرئيس خلال هذا الأسبوع في احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الاحتياجات الخاصة وألقى كلمته التي أكد فيها أن الدولة تنظر بعناية بالغه لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة إيمانًا بقدراتهم، والعمل على تنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية لهم واكتشاف مواهبهم وذلك لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة.

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وهنأ الرئيس السيسي "بابا الفاتيكان" البابا فرنسيس بعيد الميلاد المجيد باتصال هاتفي، مؤكدًا علي تقدير مصر واحترامها لجميع الديانات على مستوى العالم باختلاف أطيافهم في أطار دعم القيم وحرية العبادة واحترام الآخر،كما أشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى بناء ثقافة تنطلق من مصر لتصل للمنطقة بأكملها.‬

وفي اتصال هاتفي أخر بالرئيس الأمريكي ترامب، أكد الرئيس السيسي دعم مصر لإرادة الشعب الليبي في تحقيق أمنه واستقراره وأهمية دور الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء علي نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تهدد الأمن الإقليمي، مؤكدًا على ضرورة وضع حد للتدخلات الغير المشروعة في الشأن الليبي.

وأنهى الرئيس السيسي فعاليات هذا الأسبوع بافتتاح مشروعات قومية في للإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، وأكد أن الجيش يساهم بجزء في مساعدة المجتمع المدني وذلك مهمة أمن قومي للحفاظ على الدولة واستقرارها، مقارنة بالقطاع العام الذي يواجه مشكلات في ثقافة الإدارة منذ سنوات طويلة.