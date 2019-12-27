مصر | تحويلات مرورية بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية.

وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، والتى تستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام فى الإتجاه القادم من ميدان النصر إتجاه تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام بالحارة اليسرى فقط.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أن الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الموافق 29 الجارى، ويكون العمل من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا فقط خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.