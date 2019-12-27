مصر | بمستندات مزورة.. ضبط عصابة بيع السيارات المُهربة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمستندات مزورة.. ضبط عصابة بيع السيارات المُهربة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب السيارات المهربة جمركيًا وتسييرها بموجب مستندات مزورة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، قيام ثلاثة أشخاص (صاحب معرض سيارات "له معلومات جنائية"، عاطلَين) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في جلب السيارات المهربة جمركيًا واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 تصريح تسيير - لوحتين معدنيتين "تجارى الدقهلية"- رخصة تسيير سيارة "جميعها مزورة" ).

وكما ضبطت بحوزتهم سيارتين مُثبت عليهما لوحات معدنية "بالكشف الفني عليهما تبين أن إحداهما مهربة جمركيًا، والأخرى مقيدة باسم أحد المتهمين، ومحظور بيعها لصالح أحد البنوك وضبط بحوزته رخصة تسيير لذات السيارة مزورة، كما تم ضبط سيارة مقيدة باسم إحدى السيدات بحوزة أحد العاطلين.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بجلب السيارات المهربة جمركيًا وإدخالها عبر المنافذ الجمركية وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركي يقومون باصطناع مستندات ملكية ورخص التسيير وإعادة بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.