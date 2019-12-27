مصر | لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت مديريات الأمن، تفعيل المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بالاشتراك مع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية وذلك لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية.
وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
ويأتي ذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بمديرية أمن البحيرة، مديرية أمن الغربية، مديرية أسوان، مديرية أمن الشرقية، مديرية أمن الإسكندرية، مديرية أمن المنيا، مديرية أمن الوادي الجديد، مديرية أمن بنى سويف، مديرية أمن دمياط، مديرية أمن سوهاج.
وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
وكما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.