مصر | لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت مديريات الأمن، تفعيل المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بالاشتراك مع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية وذلك لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بمديرية أمن البحيرة، مديرية أمن الغربية، مديرية أسوان، مديرية أمن الشرقية، مديرية أمن الإسكندرية، مديرية أمن المنيا، مديرية أمن الوادي الجديد، مديرية أمن بنى سويف، مديرية أمن دمياط، مديرية أمن سوهاج.