مصر | ضبط هارب من 14 مليون جنيه غرامات بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من 14 مليون جنيه غرامات بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط هارب من 12 حكم حبس جزئي وغرامات.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "مصطفى. ن. ع. م"، 40 سنة، مقاول ومقيم 10 شارع صلاح الدين فوزي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس جزئي وغرامات "مبانى" بإجمالي حبس سنة و6 شهور وغرامات مالية مستحقة بلغت أربعة عشر مليون ومائة أربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون جنيه ( 14.184.785 جنيه ).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

