مصر | بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة قيام ثلاثة أشخاص (عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، سبق اتهام أحدهما في 12 قضية ما بين "سرقة متنوعة، تبديد") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب ( 4 وقائع سرقة مساكن) وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

