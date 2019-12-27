مصر | بـ"أسلحة نارية ومخدرات".. سقوط 3 عناصر إجرامية في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلحة نارية ومخدرات".. سقوط 3 عناصر إجرامية في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في سوهاج، في ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، من ضبط أحد الأشخاص عامل، مقيم بدائرة المركز وبحوزته 32 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 80 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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وكما أمكن ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، وبحوزته (طبنجة عيار 9مم، 3 طلقات نارية من ذات العيار ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

وفي سياق متصل تمكن قسم مكافحة جرائم المخدرات (بمديرية أمن سوهاج) بالاشتراك مع قسم شرطة ثان سوهاج من ضبط أحد الأشخاص ( عامل، مقيم بدائرة القسم، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه في 6 قضايا " مخدرات، ضرب، مشاجرة") لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته ( 35 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 100جرام، 5 قطع أسلحة بيضاء، مبلغ مالي قدره 5060 جنيهًا، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

